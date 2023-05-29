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Dünya
AA 29.05.2023 19:59

Fransız Belediye Başkanı, otizmli oğluna yönelik eğitim engeline karşı açlık grevine girdi

Fransa'da Poses kasabası Belediye Başkanı Georgio Loiseau, otizmli oğlunun hiçbir okula kabul edilmemesini protesto etmek için açlık grevine başladı.

Fransız Belediye Başkanı, otizmli oğluna yönelik eğitim engeline karşı açlık grevine girdi

France Bleu'nün haberine göre, Loiseau, ağır seviyede otizmli oğlunun durumunun elverişli olmaması nedeniyle okullarda eğitimine devam edemeyeceğini öğrendi.

Durumu protesto için Eure bölgesindeki yetkili idari kurumun önüne gelerek açlık grevine başlayan Loiseau, siyasilerin yanı sıra komşu ülkelerden, derneklerden ve çok sayıda kişiden destek gördü.

Loiseau, oğlu ve onun durumundaki çocukların eğitimlerine devam etmeleri için devletten imkan sağlanmasını talep etti.

Oğlunun gelecek yıldan itibaren eğitimine devam edemeyeceğini belirten Loiseau, "Bu mücadeleyi zafere taşımalıyız." dedi.

Birçok aile aynı dertten mustarip

Belediye Başkanı, her gün kurumun önüne geleceğini belirterek, zor geçecek olsa da ilk haftanın belirleyici olacağını söyledi.

Gelecek günlerde konunun çözümüyle ilgili yetkililerle görüşmesi beklenen Loiseau, kendisi gibi birçok ailenin aynı konuda mağduriyet yaşadığına işaret etti.

Fransız Sosyalist Partisi Milletvekili Philippe Brun, Loiseau'nun sorununun çözümü için bu hafta Ulusal Mecliste dinleneceğini belirtti.

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