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Dünya
AA 29.05.2023 19:51

Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Berlin'e davet etti.

Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
[Fotograf: AA]

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Şansölye Olaf Scholz'un, seçim başarısını kutladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde özellikle NATO'daki ortak müttefikler olarak Almanya ve Türkiye arasındaki yakın bağları vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, her iki tarafın da hükümetler arası işbirliğine yeni bir ivme kazandırma ve ortak konular üzerinde erken bir aşamada mutabakata varma konusunda hemfikir oldukları kaydedildi.

Görüşmede, Almanya'nın diğer hususların yanı sıra Doğu Akdeniz, NATO ve Avrupa Birliği konularında Türkiye ile çalışma isteği yinelendi.

Açıklamada, bu amaçla Şansölye Scholz'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet ettiği belirtildi.

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Almanya Recep Tayyip Erdoğan Olaf Scholz NATO Seçim 2023
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