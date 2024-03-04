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Dünya
AA 04.03.2024 13:51

Fransız aşırı sağı, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kampanyalarını göç karşıtlığı üzerine kurdu

Fransa'da son yıllarda yükselişte bulunan aşırı sağın önde gelen ismi Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'e (RN) göre yaklaşan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri, "Göçe evet mi, hayır mı?" oylamasının yapılacağı referandum niteliğinde olacak.

Fransız aşırı sağı, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kampanyalarını göç karşıtlığı üzerine kurdu

Ulusal basında yer alan haberlere göre RN Genel Başkanı Jordan Bardella, partisinin seçim kampanyasını tanıttığı mitingde "9 Haziran'daki seçimlerin, göçmenlerin bizi batırmasına karşı bir referandum olduğu oldukça açıktır." ifadesini kullanarak, göçmen karşıtlarının oyunu istedi.

Marsilya'daki mitingde Fransa'ya kimin girip giremeyeceğinin kararını Fransızların vereceğini vurgulayan Bardella, "RN ile sınırlar güvende olacak." değerlendirmesini yaptı.

Bardella, ülkede son aylardaki çiftçi protestolarına da değindi.

Ülkede hükümetin çiftçilerin taleplerini karşılamakta yetersiz kaldığını savunarak Emmanuel Macron yönetimini eleştiren Bardella, "Sevgili çiftçiler, Fransa sizi seviyor! Fransa sizi gözetiyor! Fransa sizi destekliyor!" ifadelerini kullandı.

Son anketlere göre Fransa'da oyların çoğunluğuna talip görünen RN, "Fransa geri dönüyor, Avrupa canlanıyor" sloganıyla seçime gidiyor.

Marine Le Pen'in 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilmesi ile Bardella partinin genel başkanlığına getirilmiş, böylece parti tarihinde ilk kez Le Pen ailesi dışında biri genel başkan olmuştu.

Merkezi İngiltere'de bulunan danışmanlık şirketi Portland Communications tarafından ocak sonunda yapılan ankete göre Fransa'da aşırı sağcı RN partisi, haziranda düzenlenecek AP seçimlerinde oyların yüzde 33'ünü alarak rekor düzeyde başarı elde edebilir.

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