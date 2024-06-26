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Dünya
AA 26.06.2024 04:52

Fransız aşırı sağcı Bardella: Seçimi kazanırsam göç akışını büyük ölçüde azaltacağım

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Jordan Bardella, erken genel seçimde galip gelmeleri durumunda ülkedeki göç akışını büyük ölçüde azaltacağını vurguladı.

Fransız aşırı sağcı Bardella: Seçimi kazanırsam göç akışını büyük ölçüde azaltacağım
[Fotograf: Reuters]

Fransa'da erken genel seçime katılan 3 önemli partinin temsilcileri, Fransız TF1 kanalında, ekonomi, enerji, göç gibi konularda seçim vaatlerini tartıştı.

Müzakereye, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Koordinatörü Manuel Bompard, Bardella ve iktidar partisi Rönesans'ı temsilen Fransa Başbakanı Gabriel Attal katıldı.

Bardella, ülkede doğan göçmenlerin, Fransız vatandaşlığının otomatik olarak almasını istemediğini belirterek, ülkede meşru yollarla bulunmuyan yabancılar için ücretsiz sağlık hizmetini kaldırmak istediğini söyledi.

"Milyonlarca Fransız, bugün Fransa'yı tanıyamıyor"

"Ülkede, otoriteyi ve güvenliği yeniden sağlayacağım" diyen Bardella, seçimi kazanıp başbakan olduğu takdirde Fransa'ya göç akışlarını büyük ölçüde azaltma vaadinde bulundu.

Jordan Bardella, "Milyonlarca Fransız, bugün Fransa'yı tanıyamıyor, büyüdükleri ülkeyi tanıyamıyor. Aslında bu çılgın kitlesel göç politikasına artık bir son vermemizi istiyorum." ifadesini kullandı.

LFI lideri Bompard, aşırı sağcı rakibi Bardella'nın göçle ilgili vaatlerini eleştirdi.

Bompard, Bardella'nın da ailesinin kısmen göçmen asıllı olduğuna işaret ederek, "Kendi atalarınız, Fransa'ya geldiğinde, siyasi atalarınız söylediklerinizin aynısını diyordu." dedi.

Göçmenlerin ülke için temel öneme sahip işlerde çalıştığını vurgulayan Bompard, bu kişilerin ülke ekonomisine her yıl 10 milyar avro katkı sağladığını dile getirdi.

Aşırı sağcı Bardella'nın babaannesinin babası Cezayirli Mohand Seghir Mada 1930'lu yıllarda Fransa'ya yerleşmişti.

Emmanuel Macron erken seçim kararı aldı

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 9 Haziran'da Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçim kararını duyurmuştu.

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