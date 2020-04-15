Haber Giriş: Kaynak: AA
Fransa'ya ait uçak gemisinde Covid-19 vaka sayısı artıyor
[Fotoğraf: AA]
Fransa'nın Atlantik Okyanusu'nda bulunan uçak gemisi Charles De Gaulle'de koronavirüs tespit edilen personel sayısı 668'e çıktı.
Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gemideki 1767 personele Kovid-19 testi yapıldığı, 668'inin sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 görülenlerin 31'inin Fransa'nın Toulon kentindeki askeri hastaneye nakledildiği bildirildi.
Atlantik Okyanusu'nda bulunan geminin 23 Nisan'da Fransa'nın Toulon Limanı'na döneceği açıklanmıştı.
Etiketler: uçak gemisi koronavirüs salgın pandemi covid-19Son Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 22:09
Son Haberler
- 22:47
- 22:21
- 22:36
- 22:19
- 22:04
Sıradaki Haber
Sudan'da cemaatle namaz kılınması askıya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz