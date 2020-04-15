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Sudan'da cemaatle namaz kılınması askıya alındı
[Fotoğraf: AA]
Sudan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele gerekçesiyle camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı.
Sudan Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Nasruddin Muferrah, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının COVID-19 ile mücadele kapsamındaki talimatları çerçevesinde cuma namazı da dahil camilerde geçici süreyle cemaatle namaz kılınmaması kararı alındığını belirtti.
Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 32 olurken 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi iyileşti.
Etiketler: koronavirüs cemaatle namaz askıya alındıSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 21:05
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