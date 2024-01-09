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Dünya
AA 09.01.2024 15:27

Fransa'nın yeni başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elisabeth Borne'un bıraktığı başbakanlık koltuğuna Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı getirdi.

Fransa'nın yeni başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu
[Fotograf: Reuters]

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un, Gabriel Attal'ı başbakan olarak atayarak kendisine hükümet kurma görevi verdiği belirtildi.

34 yaşındaki Attal, bugüne kadar Laurent Fabius'un taşıdığı "Fransa’nın en genç başbakanı" unvanının yeni sahibi oldu.

Attal, Borne'un dün istifasını Cumhurbaşkanı​​​​​​​ Macron'a sunmasının ardından, başbakanlık koltuğu için anılan isimler arasında yer alıyordu.

Geçen yıl Pap Ndiaye yerine Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Attal, son 65 yılda hükümette yer alan üyeler arasında "en genç" isimdi.

Attal'ın bakanlık döneminde laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle devlet okullarında abaya (uzun elbise) giyilmesini yasaklaması tartışma yaratmıştı.

Ülkede 27 Ağustos 2023'te alınan "abaya yasağı" kararı, hak ve özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle Danıştay’a taşınmış, Danıştay yasağın "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını ihlal etmediğine" hükmetmişti.

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