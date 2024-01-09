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Dünya
TRT Haber 09.01.2024 15:15

Apple'a 'yavaşlatma' davası: 500 milyon dolar tazminat ödeyecek

Apple, iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığı için Amerika Birleşik Devletleri'nde tazminat ödemeye başladı. Davacılar 500 milyon dolarlık tazminattan pay alacaklar.

Apple'a 'yavaşlatma' davası: 500 milyon dolar tazminat ödeyecek
[Fotograf: AA]

Apple şirketinin, Iphoneları kasıtlı olarak yavaşlattığı iddia edildi.

ABD'de çok sayıda kullanıcı, şirkete tazminat davası açtı.

Apple, kendini "bataryalar eskidikçe performansı düşüyor" iddiasıyla savundu.

Bu nedenle "yavaşlatma" yöntemine başvurduklarını ve bunun telefonların ömrünü uzattığını öne sürdü.

Davayı engellemek için de indirimli fiyata pil değişimi teklif etti.

Ancak bu girişiminde de başarısız oldu.

500 milyon dolar tazminata mahkum edildi.

Apple, İngiltere'de de benzer bir davayla karşı karşıya...

2023 yılının Kasım ayında başlayan davada yaklaşık 2 milyar dolarlık tazminat talep ediliyor. 

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