Var Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Ağustos'ta Gonfaron kasabası yakınlarında Maures Masifi'nde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı ancak alevlerin hala söndürülemediği açıklandı.

Yangın tehlikesi nedeniyle bölgede 6 yolun trafiğe kapalı olduğu ifade edildi. Var Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü de 400 itfaiye erinin alevlerle mücadele ettiğini söyledi.

2 kişi hayatını kaybetti

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturmada otoyol dinlenme alanından ormana doğru fırlatılan sigara izmaritinin alevlerin ilk sebebi olabileceği ihtimalinin ağır bastığı açıklanmıştı.

Yaklaşık 8 bin hektarda etkili olan alevlerle mücadele eden 7 itfaiyecinin hafif yaralandığı yangında, 2 kişi yaşamını yitirmiş, 19 kişi dumandan zehirlenmişti.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra uçaklar ve helikopterler ile müdahale edilen yangın nedeniyle 10 bine yakın kişi ve sahil kenarına yakın birçok kamp alanı tahliye edilmişti.