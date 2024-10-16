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Dünya
AA 16.10.2024 14:15

Fransa'nın İsrailli firmaların uluslararası deniz savunma fuarına katılımını yasakladığı iddia edildi

Fransa'nın, İsrailli firmaların Paris'te yapılacak uluslararası deniz savunma fuarı Euronaval'a katılımına izin vermeyeceği öne sürüldü.

Fransa'nın İsrailli firmaların uluslararası deniz savunma fuarına katılımını yasakladığı iddia edildi

Politico’nun konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, İsrailli firmaların, 4-7 Kasım tarihlerinde başkent Paris'te yapılacak uluslararası deniz savunma fuarı Euronaval'a girişinin yasaklandığı iddia edildi.

İsrailli şirketlerin fuardan men edilmesi kararı henüz kamuoyuna duyurulmadığı için isminin saklı tutulması koşuluyla Politico'ya konuşan kaynak, İsrail heyetinin fuara katılımına izin verileceği ancak İsrailli firmaların askeri ekipmanlarını fuarda sergilemesinin yasaklanacağını söyledi.

Deniz savunma sistemleri alanındaki uluslararası fuarlardan biri olan ve yüzlerce firmaya ev sahipliği yapan Euronaval, Paris’teki Nord Villepinte Fuar Merkezi'nde yapılacak.

İsrail'in, savunma ve güvenlik endüstrisi alanında önde gelen uluslararası etkinliklerden biri olan Eurosatory Fuarı’na da katılımı yasaklanmıştı. Paris’te düzenlenen fuarın ana organizatörü Coges Events, "hükümet yetkililerinin kararıyla, 2024 Eurosatory Fuar Salonu'nda hiçbir İsrail savunma sanayisi standı"nın olmayacağını duyurmuştu.

Uluslararası kamuoyunda, Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'in uluslararası organizasyonlardan men edilmesi çağrıları yapılıyor.

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