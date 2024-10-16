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Dünya
AA 16.10.2024 13:44

İsrail ordusu, denizden de Lübnan'a saldırdı

İsrail ordusu, hava ve kara saldırılarının ardından Lübnan'ı denizden de vurmaya başladı.

İsrail ordusu, denizden de Lübnan'a saldırdı

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Deniz Kuvvetlerinin Lübnan'da Hizbullah "hedeflerine" saldırı düzenlediği belirtildi.

Firkateynlerden düzenlenen saldırılarda Hizbullah'a ait "roket sistemleri, silah depoları" gibi "hedeflerin" vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca denizden Lübnan'a düzenlenen ilk saldırıları gösteren görüntüler de paylaşıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusunun yanı sıra başkent Beyrut'a yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

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