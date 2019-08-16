Libya’da 42 yıllık Kaddafi dönemi, 17 Şubat devrimi ile sona ermişti.

Afrika'nın en büyük petrol rezervlerinden birini barındıran ülke, aradan geçen 8 yılda bölünme ve iç savaşın eşiğine sürüklendi.

2014'te darbe girişiminde bulunan ve başarısız olan, Kaddafi döneminin tanınmış yüzlerinden General Halife Hafter ise nisan ayında yeniden ortaya çıktı.

Fransa'nın gizli desteği

Hafter, meşru hükumeti devirmeye çalışırken Fransa’nın gizli desteğini alıyor.

Öyle ki, nisan ayındaki darbe girişiminin hemen ardından, Hafter birliklerine askeri danışmanlık yaptığı öne sürülen diplomatik pasaportlu 13 Fransız vatandaşı, Tunus sınırında yakalanmıştı.

Bu gelişmenin ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Fransa ile yapılan tüm güvenlik iş birliği anlaşmalarını askıya aldığını açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı kaynakları, Paris'in resmi muhatabının Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Feyyaz es-Serrac olduğunu bildirmişti. Ancak, Hafter güçlerinin cephaneliğinde Fransız ordusuna ait füzelerin bulunması, bu ülkenin samimiyetinin yeniden sorgulanmasına sebep oldu.

Fransız Savunma Bakanlığı, füzelerin Libya'da konuşlandırılan Fransız birliklerinin korunması amacıyla kullanıldığını öne sürdü ancak bu açıklama da itibar görmedi.

Bu gelişmelerin yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mayıs ayında Halife Hafter'i Elize Sarayı'nda ağırladı.

Çatışmalar 2011'den bu yana sürüyor

Libya'da iç aktörler ile Avrupa ülkelerinin iktidar ve doğal kaynak için savaşı, 2011 yılından bu yana devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 15 Temmuz'da açıkladığı verilere göre, ülkedeki çatışmalarda binden fazla kişi hayatını kaybetti, 5 binden fazla kişi yaralandı

Kaynak: TRT Haber