Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, füzelerin Kuzey Kore'nin Gangwon eyaletinden Japon Denizi istikametine doğru, bugün yerel saatle 08.01 ve 08.16'da ateşlendiği belirtildi.

Füzelerin yaklaşık 230 kilometre mesafe katettiği ve yaklaşık 30 kilometre irtifaya ulaştığı kaydedildi.

Japonya, kara ve hava sahasında herhangi bir acil ulusal güvenlik tehdidi oluşmadığını açıklarken, Japonya Başbakanı Shinzo Abe gazetecilere verdiği demeçte, hükumetin ABD ve diğer ülkelerle yakın iş birliği içinde çalışarak halkın güvenliğini sağlamak için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.

6'ncı deneme

ABD ve Güney Kore'nin birlikte gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikata tepki olarak füze denemelerine hız veren Kuzey Kore, 25 Temmuz'dan bu yana 6'ncı kez kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA