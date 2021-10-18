Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 06:43Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Fransa'nın Belarus Büyükelçisi sınır dışı edildi
Fransız haber ajansı AFP, Fransa'nın Belarus Büyükelçisi Nicolas De Lacoste'un Minsk yönetiminin talebi üzerine Belarus’tan ayrıldığını duyurdu.
De Lacoste, geçtiğimiz yıl Büyükelçi olarak görevlendirilmiş ve Belarus Dışişleri Bakanı'na güven mektubunu sunmuştu. Ancak Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya mektubun kopyasını sunmamıştı.
Bunun üzerine Paris ile Minsk arasında diplomatik kriz patlak verdi.
Belarus, Büyükelçi De Lacoste'tan ülkeden ayrılmasını istedi. Lacoste, Minsk'ten ayrılarak ülkesine döndü.
AB, Lukaşenko iktidarını tanımadığını açıklamıştı
Avrupa Birliği (AB), Belarus'ta 2020'de yapılan seçimlerden sonra Lukaşenko iktidarını tanımadığını açıklamıştı.
Belarus'ta yaşanan iç siyasi gerilim nedeniyle Belarus ile Avrupa ülkeleri arasında diplomatik gerilim halen devam ediyor.
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