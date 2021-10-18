Amerika Birleşik Devletleri'nde şiddet olayları bitmiyor. Arkansas eyaletinde 2 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Fort Smith kasabasındaki olay sırasında boğazından bıçaklanan bir polis, saldırganı vurarak öldürdü.

Polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kimliği belirsiz saldırgan alışveriş merkezinde ateş açtı

Bir diğer saldırı haberi Pennsylvania eyaletinin Lancaster şehrinden geldi. Kimliği belirsiz bir saldırganın alışveriş merkezinde ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda 1 kişinin yaralandığı, saldırganların kaçtığı kaydedildi.

Lousiana'da 1 kişi hayatını kaybetti

Lousiana eyaletinde ise üniversite mezunlar gecesinde bir saldırgan etrafa ateş açtı. 1 kişinin öldüğü saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Grambling Üniversitesi’ndeki saldırıda ölen kişinin öğrenci olmadığı, saldırganın ise henüz bulunamadığı belirtildi.