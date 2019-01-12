Paris'in 9. bölgesindeki Trévise caddesinde bulunan fırında, sabah saatlerinde patlama yaşandı, yangın çıktı.

Gaz kaçağının neden olduğu sanılan patlamada, çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

Şiddetli patlama sebebiyle, çevredeki binaların camları kırıldı. Sokak savaş alanına döndü.

Terör saldırısı da olabileceğinden şüphelenilen patlamayla ilgili polis henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik çemberine alınan cadde tahliye ediliyor.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın kesin nedeni araştırılıyor.

Kaynak. Reuters, TRT Haber