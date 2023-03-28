Felsefe öğretmeni Nyamsi, kararı Twitter'dan "2021'den beri tepemde dolaşan Demokles'in kılıcı nihayet indi" ifadeleriyle duyurdu.

Fransa'nın Afrika politikasını eleştirdiği için Eğitim Bakanı Pap Ndiaye'den 3 aylık uzaklaştırma cezası aldığını belirten Nyamsi, tebligatın 3 gün önce eline ulaştığını aktardı.

"Eğitim Bakanı, Fransa'nın Afrika politikasına yönelik eleştirilerim nedeniyle beni suçluyor." ifadesini kullanan Nyamsi, söz konusu mesele nedeniyle Mayıs 2021'den bu yana çok sayıda disiplin cezasına çarptırıldığını hatırlattı.

Konuyu yargıya taşıdığını ifade eden Nyamsi, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin kendisine yönelik siyasi baskı yapsa da" fikirlerini ifade etmekten geri adım atmayacağını kaydetti.

20 kitap yazdı

Rus medyası "Sputnik Fransızca"ya konuşan Nyamsi, 20 yıldır 20 kitap yazdığını ve dünya çapında binlerce konferans verdiğini söyledi.

Nyamsi, Fransa'nın eski Cumhurbaşkanları Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ve François Hollande dönemlerinde de Fransa'nın Afrika politikasına yönelik eleştirilerine rağmen hiçbir şekilde baskı görmediğini belirterek "Mayıs 2021'den beri baskı görüyorum, bu da Cumhurbaşkanı Macron hükümetinin otoriter bir sapma yaşadığının somut bir kanıtıdır." dedi.

Fransa'nın Lille kentindeki Charles de Gaulle Üniversitesinde doktorasını tamamlayan Nyamsi, Fransa'nın Nantes kentindeki liselerin yanı sıra Kamerun ve Fildişi Sahili'nde de eğitim verdi.

Bir dönem Rouen Üniversitesinde de eğitim veren Nyamsi, 2021'de anlaşmazlık yaşaması nedeniyle bu üniversiteyle yollarını ayırdı.