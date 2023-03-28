Fransız basınındaki haberlere göre, reform karşıtları, Lille kentinde Spillebout'un evinin kapısına 1 metrelik duvar ördü.

Kapının önüne barikat da kuran göstericiler "Herkes Spillebout'tan nefret ediyor" sloganı attı.

Milletvekilinin evinde kızının olduğu belirtilirken, adrese gelen polis örülen duvarı yıktı.

Lille Belediye Başkanı Martine Aubry, Twitter'dan milletvekilinin evinin girişine duvar örülmesine tepki gösterdi.

Emeklilik reformu krizi

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Daha önceki 9 kitlesel gösteride milyonlarca kişi sokaklara inerek protestolar düzenlemişti.