Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, yaptığı basın toplantısında, Rusya'nın Afrika'da "siyasi neokolonial konuşlanmada" bulunduğunu söyledi.

Legendre, konuya ilişkin gelen soruya cevben, Rusya'nın Afrika politikasını "paralı askerlerle" yürüttüğünü ve bunun Afrika halklarının güvenliğini tehlikeye attığını iddia etti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'na değinen Legendre, Fransa'nın ve diğer NATO müttefiklerinin, Rusya'ya karşı savaşta olmadığının altını çizdi.

Legendre, Ukrayna'da artan gerilimin bu ülkenin sivil altyapılarına saldıran Rusya'dan kaynaklandığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamaları

Fransız Dışişleri Sözcüsü'nün bu sözleri, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın dün, "Fransa'nın, Afrika kıtasındaki ülkelere sömürgeci geçmişiyle davranış sergilediğine" ilişin yorumlarına cevaben geldi.

Zaharova, dün, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, "Afrika kıtasındaki Fransız sömürgeciliği sona erdi. Afrika ülkelerinin herhangi bir kararı almaları için birine, özellikle Fransa'ya sormaları gerektiği dönem sona erdi." demişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın, Afrika ile Fransa'nın etkisi dışında ilişkiler kurduğunu belirtmişti.

Macron'un "Ukrayna'ya savaş uçak sevkiyatının durumu gerginleştirmeyeceği" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Zaharova, bunun "saçmalık" olduğunu söylemişti.