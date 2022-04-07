Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 22:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'dan Google'a 150 milyon euroluk ceza
[Fotoğraf: AP]
Fransa Rekabet Kurumu tarafından Google’a, reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle verilen 150 milyon euroluk ceza onandı.
Fransa Rekabet Kurumunun, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle internet devi Google'a 2019’da kestiği 150 milyon euroluk ceza kesinleşti.
Paris Temyiz Mahkemesi Google’a kesilen cezayı onadı.
Şirket reklamcılara “şeffaf olmayan ve anlaşılması zor” kurallar dayatarak, piyasadaki baskın konumunu kötüye kullanmakla suçlanıyordu.
Öte yandan Google’dan karara ilişkin yapılan açıklamada, şirketin kurallarını daha fazla netleştirmek adına birtakım değişikliğe gittiği ifade edildi.
Google’un bundan sonraki ilgili alanda adım atmadan önce mahkeme kararını incelemek için zaman ayıracağı söylendi.
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