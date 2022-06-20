Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Ocak-13 Haziran arasında, 20 bin 132 göçmenin Manş üzerinden İngiltere'ye geçmek için küçük teknelerle 777 girişimde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Londra hükümetinin göç politikasını sıkılaştırmasına rağmen göçmenlerin İngiltere'ye geçme girişimlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artış gösterdiğine dikkat çekildi.

İngiltere topraklarındaki göçmenleri Ruanda'ya göndermek istiyor

İngiltere'de yasa dışı olarak bulunan göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için 14 Nisan'da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı anlaşması imzalanmıştı.

13 Haziran'da Temyiz Mahkemesi yargıçları, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti.

Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti.

Bireysel başvuruları da reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına saatler kala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yapmıştı.

AİHM de uçağın hareketine dakikalar kala aldığı kararla uçuşu durdurmuştu.