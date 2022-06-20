İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 202 kişinin COVID-19 testi pozitif çıkmasıyla son ayların en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Ağır hasta sayısı 124, salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 908 olarak açıklandı.

Bakanlık verilerine göre, 10 binin üzerine çıkan COVID-19 vaka sayısı ile 4 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

İsrail hükümeti nisan sonunda, enfekte kişi sayısındaki düşüşün ardından COVID-19 kısıtlamalarını kaldırmıştı.