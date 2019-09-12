Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın ülkelerin parasal egemenliğini riske atabileceğini, bu şartlar altında Libra'nın Avrupa topraklarında gelişmesine müsaade edemeyeceklerini belirtti.

Le Maire, Libra'nın milyarlarca kullanıcıya sahip olması durumunda sistematik riskler doğurabileceğini, para biriminin işleyişinde ve rezervlerin yönetiminde meydana gelebilecek sorunların önemli finansal aksamalara sebebiyet verebileceğini söyledi.

Libra hakkındaki tüm kaygıların ciddi düzeyde olduğuna dikkat çeken Le Maire, paranın özelleştirilmesinin kötüye kullanıma sebep olacağını, bu durumun tüketiciler ve şirketler açısından da risk teşkil ettiğini de vurguladı.

Öte yandan, Fransa Ulusal Meclisi, temmuz ayında, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Facebook, dijital para birimi Libra'yı 2020'de kullanıma sunmayı planlıyor.

Kaynak: AA