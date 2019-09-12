Dünya
Hindistan'da yıldırım düştü: 8 ölü, 2 yaralı12 Eylül 2019 Perşembe 17:29 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 17:33
Hindistan'ın Jarkand eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu ağaç altında bekleyen 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Jarkand eyaletine bağlı Garhwa ilçesinin Passi köyünde, yoğun yağmur sırasında ağaç altına sığınanlardan 8'i yıldırım düşmesi sonucu öldü, 2 kişi yaralandı.
6 kişinin olay yerinde, 2 kişinin kaldırıldıkları Garhwa Sadar Hastanesinde hayatını kaybettiği, yaralı 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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