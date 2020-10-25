Arap dünyasında Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına karşı tepkiler sürerken, Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrıları da yükseliyor.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, yazılı açıklamasında, Arap ülkelerinde Fransız ürünlerini boykot çağrılarının ve Fransa karşıtı eylemlerin, ülkesinin vicdan, ifade, din özgürlüğü ve herhangi bir nefret çağrısının reddedilmesi lehinde savunduğu tutumu ile Macron'un açıklamalarını çarpıttığını ileri sürdü.

Son dönemde İslam karşıtı uygulamalar görüldü

"Boykot çağrıları ve radikal bir azınlık tarafından araçsallaştırılan ülkemize yönelik saldırılar temelsizdir ve derhal durdurulmalıdır" ifadesini kullanan Mühll, Fransız bakanların boykot çağrılarına ve Fransa karşıtı eylemlere destek verilmemesi konusunda çağrıda bulunduğunu belirtti.

Fransa'da Macron yönetiminin son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başladı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Müslüman derneklere yönelik baskılar artıyor

Fransız yetkililer, 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülen öğretmenin katil zanlısının cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokulda görevli tarih öğretmeninin öldürülmeden birkaç gün önce Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür gösterdiği ve velilerin buna tepkide bulunduğu kaydedilmişti. Bunun üzerine ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu ile bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.