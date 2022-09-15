Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 19:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'daki yangında 3 bin 400 hektar yeşil alan zarar gördü
[Fotograf: AFP]
Fransa'nın güneyindeki Gironde vilayetinde ilerlemesi duran yangında şu ana kadar 3 bin 400 hektar yeşil alan yandı.
France Bleu'nün haberine göre, 12 Eylül'de başlayan Gironde'deki yangının ilerlemesinin durdu ve durum daha olumlu seyrediyor.
Şimdiye kadar 3 bin 400 hektar yeşil alanın küle döndüğü yangın sebebiyle tahliye edilen 1840 kişiden bir bölümü yerel saat ile 18.00'den itibaren evlerine dönebilecek.
[Fotoğraf: Reuters]
Meteorolojik şartların itfaiyelerin alevlerle mücadele edebilmesi için daha olumlu olduğu belirtildi.
Gironde'de Saumos ormanı yakınlarında 12 Eylül'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale gelmişti.
Etiketler: Fransa Orman Yangını Yangın
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