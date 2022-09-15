France Bleu'nün haberine göre, 12 Eylül'de başlayan Gironde'deki yangının ilerlemesinin durdu ve durum daha olumlu seyrediyor.

Şimdiye kadar 3 bin 400 hektar yeşil alanın küle döndüğü yangın sebebiyle tahliye edilen 1840 kişiden bir bölümü yerel saat ile 18.00'den itibaren evlerine dönebilecek.

[Fotoğraf: Reuters]

Meteorolojik şartların itfaiyelerin alevlerle mücadele edebilmesi için daha olumlu olduğu belirtildi.

Gironde'de Saumos ormanı yakınlarında 12 Eylül'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale gelmişti.