Fransa'daki iktidar partisinin yeni adı "Cumhuriyet için Birlikte" oldu

BFMTV kanalının haberine göre, Fransa'daki iktidar partisi Rönesans'ın adı, bugün yapılan görüşmenin ardından değiştirildi.

Partinin Ulusal Meclis'teki grup başkanvekili Başbakan Gabriel Attal ile bir araya gelen Rönesans partili milletvekilleri, görüşmede alınan isim değişikliği kararı doğrultusunda partinin yeni adının "Cumhuriyet için Birlikte" olmasını onayladı.

Rönesans adını 2022'de alan iktidar partisi, 2016-2017'de Yürüyüş (En Marche), 2017-2022 tarihleri arasında ise Cumhuriyet Yürüyüşü (La Republique En Marche) olarak adlandırılıyordu.

"Cumhuriyet için Birlikte" adı ise ilk kez Kasım 2021'de Macron'un kendi tarafındaki partileri 2022 yasama seçimlerine yönelik ortak bir ittifak altında bir araya getirmek amacıyla kullanılmıştı.