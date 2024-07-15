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Dünya
AA 15.07.2024 18:21

AB'den Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ek yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB), Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ek yaptırım kararı alındığını açıkladı.

AB'den Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ek yaptırımlar
[Fotograf: Reuters]

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, mülkiyet, eğitim, yaşam haklarının, aile hayatının, din ve inanç özgürlüğünün kötüye kullanılması da dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik ciddi ve sistematik insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan 5 kişi ve 3 kuruluşun yaptırım listesine dahil edildiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, İsrailli "yerleşimci" Moshe Sharvit ve ona ait "Moshe'nin Çiftliği" isimli kuruluş, Zvi Bar Yosef ve ona ait "Zvi'nin Çiftliği", Isaschar Manne ve ona ait "Manne Çiftliği", "yerleşimciler" Baruch Marzel ve Ben-Zion Gopstein listeye alındı.

AB, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yaptırım kararını ilk defa 19 Nisan'da almıştı. Halihazırda listede 9 kişi ve 5 kuruluş yer alıyor. Yaptırımlar, varlıkların dondurulması, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynaklardan faydalanılmasının engellenmesi ve seyahat yasağını içeriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

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