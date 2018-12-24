Fransa'daki sarı yeleklilerin protestolarında şiddetin dozu giderek artıyor.

Protestocular araçları yaktı, mağaza ve bankaların camlarını kırdı. Savaş alanına dönen sokaklarda polis göstericilerle karşı karşıya kaldı. Göz yaşartıcı gaz ve cop kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Göstericiler şiddete başvurdu. Bir gösterici, polisin motosikletini yere düşürdü. Ardından polise vurdu.

Polis silah çekti

Göstericilere polisin cevabı ise sert oldu. Arbede sırasında polisin göstericilere doğru silahını çektiği anlar kameralara yansıdı.

Göstericiler sokakları yakıp yıkmaya devam etti. Başkent Paris'teki protestolarda 109 kişi gözaltına alındı.

6 haftadır devam eden gösterilerde çok sayıda kişi yaralandı, 10 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde göstericiler, sarı yeleklilere destek için Fransa Büyükelçiliği önünde toplandı.

İsrail'de de göstericiler sokaktaydı. Sarı yelekliler, hayat pahalılığını protesto etti, "Netanyahu evine git" ve "Suç Başbakanı" yazılı pankartlar taşıdı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de ise protestocuların hedefi yine hükümetti. Eylemlerde, göstericilerden çok polisin olması dikkat çekiyor.

Kaynak: TRT Haber