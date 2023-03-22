Fransa Ombudsmanlığından emeklilik reformu karşıtı gösterilere ilişkin yapılan açıklamada, Fransız Ombudsman Claire Hedon'un gösterilerde polisin orantısız güç kullanmasının ve yaptığı gözaltıların gerilimi arttırabileceğine dikkati çektiği belirtildi.

Açıklamada Hedon'nun, gösterilerde düzenin sağlanmasında polislerin mesleki kurallarını ihlaline ilişkin sosyal medyadaki görüntüler, yazılan haberler, tanık beyanları ve Ombudsmanlığa gelen şikayetler karşısında endişe duyduğu ve Fransız makamlarını uyardığı kaydedildi.

Hedon'un ayrıca, polis ve halk arasındaki gerilimi azaltmak ve güveni arttırmak için mesleki etik kurallara uyulmasının gerekliliğinin altını çizdiği belirtildi.

Fransa'da 16 Mart'tan bu yana 1200 izinsiz gösteri düzenlendi

Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yerel basına yaptığı açıklamada, 16 Mart'tan bu yana emeklilik reformuna karşı ülke geneline 1200 izinsiz gösteri düzenlendiğini belirtti.

Darmanin, haftalardır devam eden reform karşıtı gösterilerde 300'den fazla jandarma ve polisin yarandığını kaydederek, polisler dayanışma mesajı paylaştı.

Öte yandan, aşırı sağcı parti Ulusal Birlik (RN), geniş muhalefet ittifakı Nupes ve Başbakan Elisabeth Borne, dün nihai olarak kabul edilen reformun Anayasa uygunluğuna ilişkin Anayasa Konseyi'ne başvurdu.