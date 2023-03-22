ABD Başkanı Joe Biden, doğal mirasların korunması ve çevre politikaları kapsamında bilim insanları, iş insanları, çevreciler ve siyasetçileri bir araya getiren ve bu yıl Beyaz Saray'da düzenlenen "Conservation in Action" zirvesinde konuştu.

Başkan olduğu ilk hafta "Güzel Amerika" adını verdikleri ve 2030'a kadar ABD'nin toprak ve su alanlarının en az yüzde 30'unu koruma kapsamına alan bir başkanlık kararnamesi açıkladığını hatırlatan Biden, yürürlüğe koyduğu politikaların doğal mirasların korunması ve iklim değişikliğinin sonuçlarına karşı etkili olduğunu kaydetti.

Biden, 2024 mali yılı için açıkladığı bütçenin doğal alanların korunmasına ilişkin yeni fonlar da içerdiğini belirterek bu kapsamda atacakları adımlardan bahsetti.

Başkan Biden ayrıca, 10 bin yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen ve insanlık tarihi için önemli yerlerden biri addedilen Texas'taki "Castner Range" bölgesi ve Nevada'da Kızılderili kabileler için kutsal olan "Avi Kwa Ame" dağını da ulusal anıt ilan ettiğini duyurdu.

Bunların yanı sıra Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 777 bin millik bir alanın "ulusal deniz koruma alanı" olarak belirlenmesi için Ticaret Bakanı'na talimat verdiğini aktaran Biden, koruma alanının büyüklüğüne işaret etti.

Çevreciler, Biden'ın Alaska'da petrol sondajına izin vermesini protesto etti

Diğer yandan çevreciler, Beyaz Saray'ın önünde, Başkan Biden'ın 13 Mart'ta Alaska'nın petrol rezervleri açısından oldukça zengin olan North Slope bölgesindeki Willow Oil petrolünün sondajına izin vermesini protesto etti.

Biden'ın Arktik Okyanusu'nda yeni petrol sondajına izin verilmeyeceği yönündeki sözünü hatırlatan protestocular, Biden'ın bu kararını eleştirdi.

Beyaz Saray yetkilileri, Biden'ın bu konuda verdiği sözleri tuttuğunu iddia etmiş, sondaj yapan şirketlerin bölgede kiraladıkları alanlarda geçmiş yönetimlerden kalma sözleşmeler kapsamında yasal hakları bulunduğunu söyleyerek ABD Başkanı'nın çevre politikalarını savunmuştu.