Daha önce benzerleri Avrupa ve ABD'nin farklı bölgelerinde görülen ve filmlere konu olan ekin çemberlerinin sonuncusu Fransa'nın kuzeyindeki bir çiftlikte görüldü.

Arazinin sahibi Gerard Benoit, 5 Temmuz'da traktörünü sürerken ilginç deseni fark etti.

Birisinin ekinlerine zarar verdiğini düşündüğünü söyleyen Benoit, "daha önce hiç böyle bir şey görmedik. Filmlerde görüyorduk. Birçok insanın buraya geldiğini gördük. İnsanlar etrafında dua ediyordu" dedi.

Onlarca yıldır farklı bölgelerde ortaya çıkan ekin çemberlerinin dünya dışı yaşamlar tarafından oluşturulduğuna inanılıyor.

Ancak çok sayıda insan bunun bir aldatmaca olduğu görüşünde.