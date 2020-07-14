Haber Giriş: Kaynak: Independent
Araba bagajına giren yarasa 800 kilometre yol gitti
Araba fuarında sergilenmek üzere Fransa'dan İngiltere'ye giden bir aracın bagajına giren yarasa, 800 kilometre yol gittikten sonra fuar personeli tarafından bulundu.
Fransa'dan İngiltere'nin kuzeyine giden bir aracın bagajında 10 santim büyüklüğünde yarasa bulundu.
Hayvanın, bir araba fuarında sergilenmek üzere İngiltere'ye giden aracın bagajına girdiği açıklandı.
Hayvan koruma memuru Shane Lynn, galerideki personelin aracı inceledikleri sırada yarasayı gördüklerini ve korktuklarını söyledi.
Uzun yolculuğa rağmen hayatta kalmayı başaran yarasa, tedavisinin ardından serbest bırakılacak.
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