Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Fransa'da yangın: Birçok bina tahliye edildi
[Fotoğraf: AFP]
Fransa'nın kuzeyindeki liman kenti Le Havre'de çıkan yangın korkuttu. Terk edilmiş bir depoda meydana gelen yangın nedeniyle çevredeki birçok bina boşaltıldı.
Fransa'nın kuzeyindeki liman kenti Le Havre'de bulunan terk edilmiş bir depoda büyük bir yangın çıktı.
[Fotoğraf: AFP]
Yangın nedeniyle oluşan duman kilometrelerce uzaktan da görüldü.
[Fotoğraf: AFP]
Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, olay yeri yakınındaki binalar tahliye edildi.
[Fotoğraf: AFP]
Can kaybı ya da maddi hasar konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.
[Fotoğraf: AFP]
Etiketler: FransaSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 04:38
Son Haberler
- 05:30
- 04:59
- 04:15
- 03:53
- 05:35
Sıradaki Haber
Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocukları cepheye sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz