Fransa'nın kuzeyindeki liman kenti Le Havre'de bulunan terk edilmiş bir depoda büyük bir yangın çıktı.

[Fotoğraf: AFP]

Yangın nedeniyle oluşan duman kilometrelerce uzaktan da görüldü.

[Fotoğraf: AFP]

Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, olay yeri yakınındaki binalar tahliye edildi.

[Fotoğraf: AFP]

Can kaybı ya da maddi hasar konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

[Fotoğraf: AFP]