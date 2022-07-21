Franceinfo'nun Gironde Valiliği açıklamasına dayandırdığı haberine göre, 12 Temmuz Salı günü ilk olarak La Teste-de Buch bölgesinde başlayan, akabinde Landiras bölgesinde çıkan 2 yangın, zaman zaman yavaşlatılsa da tam olarak kontrol altına alınmış değil.

La Teste-de Buch yangınında 7 bin hektar, Landiras'ta da 14 bin hektar kül oldu.

Yangının başlamasından 9 gün sonra Gironde'u ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni yangın uçaklarını yangınla mücadele ekipmanlarına dahil edeceğini açıklamıştı.

Gironde yangınının ülke tarihinin en büyük yangınları arasında yer aldığını aktaran Macron, yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için "ulusal yeniden yapılandırma projesi" başlatacağını kaydetmişti.

Fransa'da yangın tamamen kontrol altına alınırsa, şu ana kadar tahliye edilen 36 bin 750 kişinin cuma gününden itibaren kademeli olarak bölgeye geri dönebileceği belirtildi.

İspanya'daki tahliyeler dönüşe geçti

İspanya’da itfaiye güçleri, 2'si kuzeybatı Galiçya'da olmak üzere 9 yangınla mücadele etti.

Kısmen kontrol sağlanan yangınlar nedeniyle tahliye edilen 11 bin kişinin bir bölümü evlerine dönmeye başlarken, kuzeybatı Zamora eyaletindeki büyük bir otoyol 2 gün sonra yeniden açıldı.

40 derece üzerindeki sıcaklıklar ve kuraklık, ülkenin bu yılki orman yangınlarını daha da şiddetlendirdi.