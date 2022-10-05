Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da, Ukraynalı mültecileri evinde ağırlayanlara 150 euro yardım
[Fotograf: AP]
Fransa'da devletin Ukraynalı mültecileri evinde ağırlayan ailelere 150 euro yardımda bulunacağı belirtildi.
Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, kent ve konuttan sorumlu Bakan Olivier Klein yaptığı açıklamada, "Devlet, Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapan ailelere ayda 150 euro maddi yardımda bulunacak" dedi.
Klein, bu yardımın savaştan kaçan Ukraynalıları kapsadığını belirtti.
Fransa yönetimi, özellikle Arap ve Afrikalı göçmenlere yönelik ayrımcı davrandığı, ancak Ukraynalılar söz konusu olduğunda çifte standart uyguladığı gerekçesiyle insan hakları savunucuları tarafından sık sık eleştiriliyor.
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