Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasına ilişkin alınan karar hakkında açıklamalarda bulundu.

Zorunlu haller dışında dışarı çıkanların 135 euroya kadar para cezasına çarptırılacağını ifade eden Castaner, bu uygulamanın kontrol edilmesi için ülke genelinde 100 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini belirtti.

Diğer yandan Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e, vaka sayısı ise 6 bin 633'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde bugün yerel saatle 12.00'den itibaren serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılacağını açıklamıştı. Macron, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini, market, hastane ve işe gitmenin serbest olacağını söylemişti.

Fransa'da salgın nedeniyle tüm okul, kafe, restoran, bar, gece kulübü, sinema ve ticari iş yerlerinin kapatılmasına, sadece market, eczane, banka ve benzin istasyonlarının açık bırakılmasına karar verilmişti.