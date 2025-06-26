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Dünya
AA 26.06.2025 00:58

Fransa'da, tavandaki su sızıntısı nedeniyle Ulusal Mecliste oturuma ara verildi

Fransa'da birçok vilayette fırtına etkili olurken, Ulusal Mecliste tavandaki su sızıntısı nedeniyle oturuma ara verildi. Ülkede etkili olan fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da, tavandaki su sızıntısı nedeniyle Ulusal Mecliste oturuma ara verildi

Ulusal Mecliste Orta Doğu'daki durumun ele alındığı oturum sırasında kürsüde konuşan Fransa Başbakanı François Bayrou'nun kafasına su damladı.

Bayrou, oturuma başkanlık eden Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Roland Lescure'ye hitaben "Yağmur yağdığını gördünüz mü?" diye sordu.

Lescure ise "Şimdi gördüm Sayın Başbakan. Meclis binasının su geçirmez olduğunu söylemişlerdi ancak görünüşe göre öyle değilmiş." dedi.

Kürsüye çıkmadan önce dikkat edilmesini isteyen Lescure, itfaiye ekiplerinin müdahalesi için oturuma ara verildiğini duyurdu.

Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, Paris'te etkili olan fırtınanın Meclis'in tavanında yol açtığı hasara ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı.

Fransa Meteoroloji İdaresi Meteo-France, 42 vilayet için fırtına nedeniyle turuncu alarm verirken, Normandiya bölgesinde rüzgarın hızı saatteki 120 kilometreye ulaştı.

Ulusal basındaki haberlere göre, fırtına nedeniyle tedbir olarak Paris Orly Havalimanı'nda sefer sayısı yüzde 20 azaltılırken, Auvergne bölgesinde yerel saatle 16.00'dan itibaren tren seferlerine ara verildi.

Kötü hava koşulları nedeniyle başkent Paris'te bazı metro durakları hizmete kapatılırken, iki vilayette fırtınada ağaçların devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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