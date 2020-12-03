Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 23:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 326 can kaybı
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 326 kişi yaşamını yitirdi.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 696 artışla 2 milyon 257 bin 331'e yükseldi.
COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 326 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam can kaybı 54 bin 140'a çıktı.
Hastanelerde 3 bin 425'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 730 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1377 artışla 166 bin 940'a ulaştı. Hastanelerde bulunanların sayısı düşmeye devam ediyor.
Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 10,7 oldu.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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