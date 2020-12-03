Fildişi Sahili'nden, çalışarak yoksulluk içindeki ailesine yardımcı olmak için Almanya'ya gelen 33 yaşındaki Hasan Lassina Konate, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İki hafta morgda bekletildikten sonra kimsesiz gencin cenazesinin yakılmasına karar verildi.

Durumdan haberdar edilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Günzburg Camii yönetimi, Afrikalı gencin cenazesine sahip çıktı.

"Onun bu hazin öyküsü bizi derinden üzmüştü"

Sabah akşam her işlerini bırakarak Hasan ile ilgilenmeye başladıklarını anlatan Günzburg Camii Dernek Başkanı Yılmaz Kum, "Onun bu hazin öyküsü, ailesinin durumu, arkadaşlarının hüznü ve çaresizliği bizi derinden etkilemiş derinden üzmüştü." dedi.

Salgın nedeniyle Afrikalı gencin cenazesi, ülkesine gönderilemedi. Ailesinin de izniyle, Almanya'da toprağa verildi.

"Eğer Türkler varsa içimiz rahat"

Hasan'ın ailesinin yaşadığı Afrika'daki köyün imamı, "Eğer Türkler varsa içimiz rahat, onlar gerekeni en iyi şekilde yapar" diyerek şükranlarını iletti.

Ailesine maddi yardımda bulunulacak

Kimsesiz gencin cenazesine sahip çıkarak insanlık dersi veren Türkler şimdi de gencin ailesine maddi yardımda bulunmaya hazırlanıyor.