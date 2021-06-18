Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 56 kişi hayatını kaybetti, salgında toplam ölü sayısı 110 bin 663'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 786 artışla 5 milyon 750 bin 433'e yükseldi.

Hastanelerde 1799'u yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 114 kişinin tedavisi devam ediyor. Bu sayılardaki düşüş trendi sürüyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 31 milyon 393 bin 190'a ulaştı, bunlardan 17 milyon 363 bin 854'üne ikinci doz uygulandı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Fransızların yüzde 60'ının ilk doz aşıyı vurulduğunu ancak aşılanan sağlık çalışanlarının sayısının yeterli seviyede olmadığını belirterek, onları aşı olmaya çağırdı.