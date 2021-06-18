ABD Başkanı Joe Biden, 1865'te köleliğin yasaklandığı ülkede yıl dönümü anısına kutlanan ve "Juneteenth" olarak nitelendirilen 19 Haziran'ın "federal tatil" olmasını öngören yasayı onayladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Ülkedeki kölelik tarihine dikkati çeken Biden, "Büyük toplumlar, en acılı anılarını görmezden gelmez, onları kucaklar. Büyük toplumlar kaçmaz, hatalarının sonuçlarıyla yüzleşirler" dedi.

[Fotoğraf: Reuters]

Ülkedeki siyahi toplumun ülkeye katkılarından bahseden Biden, kölelik tarihi ve yansımalarıyla ilgili daha yapılacak çok iş olduğunu vurguladı.

Biden konuşmasının ardından her yıl 19 Haziran tarihinin federal tatil olması için daha önce Temsilciler Meclisi ve Senatonun onayını alan yasayı imzaladı.

ABD'de 19 Haziran 1865'te kölelik tamamen kaldırılmıştı.