Fransa Halk Sağlığı Kurumu, ülkede son 24 saatte 292 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 92 bin 935'e çıktığını açıkladı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 14 bin 678 artışla 4 milyon 313 bin 73'e yükseldi.

2 milyon 522 kişi 2. doz aşısını oldu

Hastanelerde 4 bin 634'ü yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 756 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1622 artışla 283 bin 507'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 6 milyon 595 bin 920'ye çıktı, bunlardan 2 milyon 522 bin 337'isine ikinci doz aşı uygulandı.