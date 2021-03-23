Avrupa Parlamentosu komitesi, Frontex'in geçmişteki bütçe harcamalarına onay vermedi.

AP Bütçe Kontrol Komitesi'nden yapılan açıklamada, Frontex’in bütçesinin aklanması için kurumun bazı konuları açıklığa kavuşturması gerektiğine işaret edildi.

Göçmenlerin geri itilmesindeki suç ortaklığının aydınlatılması istendi

Frontex yöneticilerinin şeffaflık sicilinde kaydı olmayan şirket temsilcileriyle görüştüğü Kurumda taciz vakaları bildirildiği açıklandı.

Frontex'in, göçmenlerin geri itilmesinde suç ortağı olduğu yönündeki iddiaları aydınlatması gerektiği vurgulandı.

Brüksel merkezli EU-Observer internet sitesinin ulaştığı Frontex'in elektronik yazışmalarından oluşan belgeler, Yunan sahil güvenliğinin sığınmacıların botlarını iterek ölüme terk ettiğini ispatlamıştı.

Frontex hakkında soruşturma başlatılmıştı

Alman Der Spiegel dergisi de Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı operasyonlarında Frontex'in de desteği olduğunu yazmıştı.

Uluslararası medyada çıkan haberlerin ardından AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi ve AB Ombudsman Kurumu, Frontex hakkında soruşturma başlatmıştı.