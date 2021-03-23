AB Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi taslağına göre, liderler, AB Komisyonu'na Türkiye ile "Gümrük Birliği güncellenmesi müzakere yetkisinin" verilmesi için çalışacak.

Böylece Gümrük Birliği, hizmetler, kamu alımları ve tarım ürünlerini de kapsayacak biçimde genişletilebilecek.

Diplomatik temaslar yoğunlaştırılacak

Liderler, Suriyelilere ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye daha fazla mali destek verilmesine de vurgu yapacak.

Ayrıca Türkiye ve AB arasında yüksek seviyeli toplantılar ve diplomatik temaslar yoğunlaştırılacak.

Söz konusu alanlarda ilerleme, insan haklarına saygılı olunması, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye'nin "daha esnek" davranması ile sağlanacak.

"Tek taraflı eylemeler ve yeni provokasyonlar" yaşanması halinde ise kısıtlayıcı tedbirler söz konusu olabilecek.

Gümrük Birliği'ni güncelleme yetkisi Aralık 2016'da alınmıştı

AB Komisyonu, AB Konseyinden Türkiye ile Gümrük Birliği'ni güncelleme konusunda müzakerelere başlama yetkisini Aralık 2016'da istemişti. Fakat bazı üye ülkelerle yaşanan sıkıntılar ve gerginlikler nedeniyle Gümrük Birliği güncellenmesi müzakere yetkisi verilmiyor.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle video konferans yöntemiyle 25-26 Mart'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde, Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra Rusya, COVID-19 salgını ve aşılamalar, ekonomi politikaları gibi konular ele alınacak.