Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 587 bine, Brezilya'da 12 milyon 51 bine, Hindistan'da 11 milyon 733 bine ve Rusya'da 4 milyon 474 bine ulaştı.

ABD federal sağlık yetkilileri, AstraZeneca aşısının ABD'de yürütülen deney sonuçlarının, "zaman aşımına uğramış bilgiye" dayanıyor olabileceğini duyurdu.

ABD'de cari işlemler açığı, salgının etkisiyle geçen yıl yüzde 34,8 artışla 647 milyar 200 milyon dolara çıkarak 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

AB, AstraZeneca tedariki için her şeyi kullanmaya hazır

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürü Sandra Gallina, AstraZeneca'nın tedarikini sağlaması için ellerindeki bütün araçları kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

AB ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Başkanı Emer Cooke da Rusya'nın COVID-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının üretim tesislerini denetleyeceklerini söyledi.

Dünya genelinde vaka sayısı 125 milyona yaklaştı

Almanya’da salgınla mücadele kapsamında 28 Mart’a kadar geçerli olan tedbirler sertleştirilerek 18 Nisan’a kadar uzatıldı. Ülkede COVID-19 nedeniyle 250 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 74 bin 964'e çıktı. Böylece ülkede COVID-19 kaynaklı ölümler 75 bin sınırına ulaştı.

Dünya genelinde COVID-19 salgınında vaka sayısı 124 milyon 580 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 739 bini, iyileşenlerin sayısı 100 milyon 498 bini geçti.

İngiltere'de ülke dışına tatile gidenlere para cezası verilecek

İngiltere'de COVID-19 nedeniyle ilan edilen ilk karantinanın yıl dönümünde, salgında yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, ülkede hazırlanan tasarı kabul edilirse ülke dışına tatile gideceklere COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle gelecek haftadan itibaren 5 bin sterlin ceza kesilecek.

İspanya da salgının mutasyona uğrayan türünden dolayı yaklaşık 1,5 aydır İngiltere'ye uyguladığı seyahat kısıtlamalarını kaldırdı.

Danimarka’da, Aralık 2020'den bu yana kapalı olan işletmeler kademe kademe yeniden açılırken, ülkede dijital uygulama "korona karnesi" de yürürlüğe giriyor.

DSÖ, Suriye'de nisanda aşılamaya başlayacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İdlib ili de dahil Suriye'nin kuzeybatısında COVID-19 aşılamalarının nisanda başlayacağını duyurdu.

Çinli firma Sinovac, COVID-19 aşısı CoronaVac'ın 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda "etkili ve güvenli" olduğunu açıkladı.

Çin ayrıca, daha önce 1 milyon doz aşı hediye ettiği Pakistan’a, ay sonuna kadar 500 bin doz aşı daha hibe edeceğini ifade etti.

Pakistan'da COVID-19 aşısına fetva verildi

Benin ve Nijer, Çin'den temin ettikleri COVID-19 aşılarını teslim aldı.

İsrail, son 2 yıl içinde dördüncü kez sandık başına giderken, COVID-19 hastaları ve karantina altındaki kişiler kendileri için hazırlanan özel merkezlerde oylarını kullandı.

Pakistan'da ulema, salgına karşı COVID-19 aşısı olmanın İslam şeriatı altında yasal ve caiz olduğuna dair fetva yayımlarken, ülkede, mevcut COVID-19 kısıtlamalarının 3 hafta daha uzatıldığı açıklandı.

Nijerya'nın, 300 bin doz daha AstraZeneca aşısı teslim aldığı bildirildi.