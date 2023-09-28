Çok Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.09.2023 15:10

Fransa'da soğutmalı kamyonda bulunan 6 düzensiz göçmen muhabirin yardımıyla kurtarıldı

Fransa'da seyahat halindeki soğutmalı kamyonda bulunan 6 düzensiz göçmen BBC muhabirinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine kurtarıldı.

Fransa'da soğutmalı kamyonda bulunan 6 düzensiz göçmen muhabirin yardımıyla kurtarıldı

Le Parisien'in haberine göre, düzensiz göçmenleri taşıyan Litvanya kayıtlı soğutmalı nakliye kamyonu Lyon'un kuzeyine 50 kilometre mesafede güvenlik güçleri tarafından durduruldu.

Yetkililer, şoförün ve kamyonda bulunan 4'ü Vietnam 2'si Irak vatandaşı 6 kadının gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kamyondaki göçmenden gelen yardım çağrısı

Soğutmalı nakliye kamyonun bulunmasında ve göçmenlerin kurtarılmasında BBC muhabiri Khue B. Luu'nun durumu yetkililere bildirmesi etkili oldu.

2019'da İngiltere'de bir tır kasasında 39 Vietnamlı göçmenin ölü bulunmasına ilişkin davayı takip eden Luu, o dönem tanıştığı kişilerden birinin kendisine telefon ettiğini ve seyir halindeki bir kamyonda Fransa'dan İngiltere'ye geçmek isteyen 6 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştığını söyledi.

Luu, telefon görüşmesinin ardından kamyonun ne yönde hareket ettiğine, plakasına ve kayıtlı olduğu ülkeye dair hiçbir bilgi edinemediğini ancak Fransa'da olduğunu öğrendiğini belirtti.

Daha sonra kamyonda bulunan kadınlardan birinin de kendisi ile iletişime geçtiğini aktaran Luu, kadınların 10 saatten fazla soğutmalı kamyonda yolculuk ettiğini ve kamyonun varış rotasının dışına çıkmasıyla paniğe kapılarak kendisinden yardım istediklerini kaydetti.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Harry Potter evreninin Albus Dumbledore'u hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:54
Türkiye, Moldova'ya da doğal gaz ihraç edecek
15:36
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
15:33
Afganistan'da yılbaşından bu yana 6'ncı çocuk felci vakası tespit edildi
15:31
Rusya savunma harcamalarını artırmayı planlıyor
15:30
Azerbaycan, Karabağ Ermenilerine Azerbaycan toplumunun parçası olma çağrısı yaptı
15:21
Hindistan'ın Manipur eyaletinde protestolar nedeniyle yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Şirinevler'de binada patlama: 1 ölü, 4 yaralı
Şirinevler'de binada patlama: 1 ölü, 4 yaralı
FOTO FOKUS
Şirinevler'de binada patlama
Şirinevler'de binada patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ