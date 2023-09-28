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Dünya
AA 28.09.2023 14:50

Avustralya ordusu, "muharebe kabiliyetini artırmak için" yeniden yapılandırılıyor

Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, askeri birlikler ve teçhizatın ülkenin kuzeyine taşınacağı, "uzman muharebe tugayları" oluşturularak orduda profesyonelleşmenin arttırılacağı kaydedildi.

Avustralya ordusu, "muharebe kabiliyetini artırmak için" yeniden yapılandırılıyor
[Fotograf: AP]

Birliklerin yanı sıra teçhizat konumlarında yapılacak önemli değişikliklerin ana hatlarının belirlendiği aktarılan açıklamada söz konusu "büyük ölçekli yapılanma" kararının, ordunun "muharebe kabiliyetini ve hazırlığını artırmak" için verildiği belirtildi.

Savunma Bakanı Richard Marles, değişikliklerin "Hint-Pasifik bölgesinde barış, güvenlik ve refahın korunmasına" yönelik hazırlanan Savunma Stratejik İncelemesi (DSR) tavsiyelerine yanıt niteliğinde olduğunu ifade etti.

Değişikliklerin "bazı zor kararlar" içerdiğine işaret eden Marles, "Ancak bu kararlar Avustralya'nın ihtiyaç duyduğu orduyu inşa etmek için gerekli." dedi.

Bakan, değişikliklerin ardından ordunun "askeri eğitim, büyük tatbikatlar veya bölgedeki ortak ve müttefikleri desteklemek için" konuşlanmasının kolaylaşacağını belirtti.

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