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Dünya
AA 28.09.2023 14:20

Almanya'da Türklerin de yaşamını yitirdiği ırkçı terör saldırısıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen 9 kişiden Hamza Kurtoviç'in ailesi, olay yerindeki acil çıkış kapısının kilitli olduğu iddiasıyla sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Almanya'da Türklerin de yaşamını yitirdiği ırkçı terör saldırısıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi
[Fotograf: AFP]

Alman kamu yayıncısı SWR'nin haberine göre Kurtoviç ailesi, olay gecesi Arena Bar'ın acil çıkış kapısının kilitli tutulduğu, bu nedenle saldırı esnasında arka tarafa yönelen kurbanların acil çıkıştan kaçamadıkları gerekçesiyle sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

Suç duyurusu sebebiyle acil çıkış kapısının kilitli tutulmasında sorumluluğu bulunan kişilerin taksirli eylemleri nedeniyle suçlanabilecekleri belirtildi.

Söz konusu şikayette bar işletmecisinin yanı sıra polise yönelik de ciddi iddialar yer aldı.

Haberde, yeni ortaya çıkan bir tanığın, ifadesinde polisin Arena Bar'ın acil çıkış kapısının önceden kilitlenmesi emrini verdiğini, buna gerekçe olarak ise bara düzenlenen polis baskınlarında şüphelilerin arka kapıdan kaçmalarının engellenmesinin amaçlandığını öne sürdüğü bildirildi.

Savcının yeni suç duyurusu başvurusunu incelemesi, yeniden soruşturma açılıp açılmayacağına ve suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına karar vermesi gerekiyor.

İncelemenin ardından acil çıkış kapısının kilitli olmasıyla ilgili işletme sahibi ve polis hakkında dava açılıp açılmamasına karar verilecek.

Irkçı terör saldırısı

Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin operasyonunda saldırıyı düzenleyen 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesinin olduğu, ardında bir mektup ve video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel, saldırıyla ilgili, "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadesini kullanmıştı.

Federal Savcılık, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici ve yardımcı ya da failin bir sırdaşının olduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiğini bildirmişti.

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