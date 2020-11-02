Politico Europe isimli haftalık dergide yayımlanan "Fransa'nın tehlikeli laiklik dini" başlıklı eleştirel makale, Fransız sekülerler arasında yarattığı rahatsızlık nedeniyle derginin internet sitesinden kaldırıldı.

Derginin Yazı İşleri Müdürü Stephen Brown, akademisyen Farhad Khosrokhavar'ın kaleme aldığı yazıyı, "editöryal standartlarına" uymadığı gerekçesiyle internet sitelerinden kaldırdıklarını açıkladı.

Yazının kaldırılmasına Fransız siyaset bilimci François Burgat ise Twitter hesabından, " 'Politico kabilesinin' Fransız cumhuriyetçilerin baskılarına boyun eğdiği" eleştirisinde bulundu.

"Fransız entelektüeller, kutsallara hakareti övdü"

Fransa'da laikliğin, belli bir kesimin baskı aracına evrildiği ve adeta sivil bir din haline dönüştüğü belirtilen söz konusu yazıda, "Fransa, ülke içinde ve dışında köktenci laikliği için ağır bir bedel ödüyor." değerlendirmesi yer aldı.

Yazıda, bu tür karikatürlerin ilk defa yayımlandığı Danimarka dahil Almanya, İngiltere, İtalya’da bu denli tepki görmediği, bunun “Fransa’nın aşırıcı laiklik formu ve kutsala küfrü benimsemesinin, ötekileştirilmiş bir azınlık grubu radikalize etmek” gibi basit bir nedeni olduğu ifade edildi.